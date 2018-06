Fixtures released for Bluefin Sport Premier Intermediate League

The fixtures for the Bluefin Sport Premier Intermediate League season 2018/19 have been released.

BLUEFIN SPORT PREMIER

INTERMEDIATE

August 18 2018 3pm

Banbridge Town v Lisburn Distillery

Lurgan Celtic v Queens University

Newington YC v Moyola Park

Portstewart v Dollingstown

Sport & Leisure Swifts v Armagh City

Tobermore United v Annagh United

September 1 2018 3pm

Annagh United v Banbridge Town

Armagh City v Lurgan Celtic

Dollingstown v Tobermore United

Lisburn Distillery v Newington YC

Moyola Park v Portstewart

Queens University v Sport & Leisure Swifts

September 22 2018 3pm

Annagh United v Queens University

Armagh City v Lisburn Distillery

Dollingstown v Newington YC

Lurgan Celtic v Moyola Park

Portstewart v Banbridge Town

Sport & Leisure Swifts v Tobermore United

October 13 2018 3pm

Banbridge Town v Armagh City

Lisburn Distillery v Sport & Leisure Swifts

Moyola Park v Annagh United

Newington YC v Lurgan Celtic

Queens University v Dollingstown

Tobermore United v Portstewart

November 10 2018 2pm

Armagh City v Newington YC 3pm

Dollingstown v Annagh United

Lurgan Celtic v Tobermore United

Portstewart v Lisburn Distillery

Queens University v Banbridge Town

Sport & Leisure Swifts v Moyola Park

December 8 2018 2pm

Annagh United v Newington YC 3pm

Banbridge Town v Sport & Leisure Swifts

Lisburn Distillery v Lurgan Celtic

Moyola Park v Dollingstown 3pm

Portstewart v Armagh City

Tobermore United v Queens University

December 15 2018 2pm

Armagh City v Queens University 3pm

Dollingstown v Lurgan Celtic

Moyola Park v Lisburn Distillery 3pm

Newington YC v Portstewart 3pm

Sport & Leisure Swifts v Annagh United

Tobermore United v Banbridge Town

December 22 2018 2pm

Annagh United v Portstewart 3pm

Dollingstown v Armagh City

Lisburn Distillery v Tobermore United

Lurgan Celtic v Sport & Leisure Swifts

Newington YC v Banbridge Town 3pm

Queens University v Moyola Park