Fixtures released for Bluefin Sport Championship

Institute were crowned Bluefin Sport Championship winners last season, but who will come out on top this year?
Institute were crowned Bluefin Sport Championship winners last season, but who will come out on top this year?

The fixtures have been released for the Bluefin Sport Championship 2018/19 season.

August 11 2018 3pm

Ballinamallard United v Limavady United

Dundela v Dergview

H&W Welders v Carrick Rangers

Knockbreda v Larne

Loughgall v Portadown

PSNI v Ballyclare Comrades

August 18 2018 3pm

Ballyclare Comrades v Loughgall

Carrick Rangers v Dundela

Dergview v H&W Welders

Larne v Ballinamallard United

Limavady United v Knockbreda

Portadown v PSNI

August 25 2018 3pm

Ballyclare Comrades v Limavady United

Ballinamallard United v Dergview

H&W Welders v Portadown

Knockbreda v Carrick Rangers

Loughgall v Larne

PSNI v Dundela

September 1 2018 3pm

Ballinamallard United v Portadown

Dundela v Loughgall

Dergview v Knockbreda

H&W Welders v Ballyclare Comrades

Limavady United v Carrick Rangers

PSNI v Larne

September 7 2018 7.45pm

Ballyclare Comrades v Ballinamallard United

Carrick Rangers v Dergview

Knockbreda v Dundela (TBC)

Larne v H&W Welders

Loughgall v PSNI

Portadown v Limavady United

September 15 2018 3pm

Ballinamallard United v Knockbreda

Dundela v Larne

Dergview v Limavady United

Loughgall v H&W Welders

Portadown v Ballyclare Comrades

PSNI v Carrick Rangers

September 22 2018 3pm

Carrick Rangers v Ballyclare Comrades

Dergview v PSNI

H&W Welders v Ballinamallard United

Knockbreda v Loughgall

Larne v Portadown

Limavady United v Dundela

September 29 2018 3pm

Ballyclare Comrades v Larne

Ballinamallard United v Carrick Rangers

Dundela v H&W Welders

Loughgall v Limavady United

Portadown v Dergview

PSNI v Knockbreda

October 6 2018 3pm

Carrick Rangers v Loughgall

Dundela v Ballinamallard United

Dergview v Ballyclare Comrades

H&W Welders v PSNI

Knockbreda v Portadown

Limavady United v Larne

October 13 2018 3pm

Ballyclare Comrades v Dundela

Carrick Rangers v Portadown

Knockbreda v H&W Welders

Larne v Dergview

Loughgall v Ballinamallard United

PSNI v Limavady United

October 20 2018 3pm

Ballyclare Comrades v Knockbreda

Ballinamallard United v PSNI

Dergview v Loughgall

Larne v Carrick Rangers

Limavady United v H&W Welders

Portadown v Dundela